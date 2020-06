Caen. Le vestiaire, un nouveau dépôt-vente de vêtements

À la recherche d'un local pour pouvoir ouvrir son dépôt-vente de vêtements féminins, Florence a saisi l'occasion et a ouvert Le Vestiaire. Pour elle, "les gens reviennent de plus en plus à la deuxième main, à consommer différemment". Elle propose une diversité de marques pour tous les budgets, dans une ambiance détendue. Elle tient notamment à prendre en dépôt uniquement des vêtements en bon état. La boutique est ouverte du mercredi au samedi, de 10 h 30 à 18 heures, et le mardi (uniquement en dépôt) de 10 heures à 18 heures.