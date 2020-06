Caen. "Une maison sur l'eau" : Archi'lecture au programme pour les enfants

Mercredi 24 juin à 14 h 30, l'équipe pédagogique du Pavillon invite les enfants âgés de 4 à 6 ans à participer à l'atelier "Une maison sur l'eau". Les enfants sont immergés dans une ville où le niveau de la mer ne cesse de monter et les maisons s'empilent comme des petits cubes. Un "vieux monsieur" résiste, encore et toujours… Le Pavillon propose alors aux participants de découvrir sa mystérieuse histoire et d'inventer ensuite sa propre maison en cubes. Tarif : 5 €. 02 31 83 79 29.