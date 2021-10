Manche. Contaminé à l'hôpital, un soignant reçoit la facture de son test Covid-19

Maire de Bricqueville-sur-Mer, Hervé Bougon est retraité depuis le lundi 8 juin d'un poste d'infirmier anesthésiste au Smur de Coutances et à l'hôpital de Saint-Lô. En première ligne pendant l'épidémie de Covid-19, il a contracté le virus le 27 mars, avec l'arrivée des premiers patients : il a passé un test qui s'est avéré positif deux jours plus tard et a été mis en arrêt maladie pendant un mois. Il y a quelques jours, Hervé Bougon a reçu la facture de son test, alors qu'il avait été exposé au virus dans le cadre de son travail à l'hôpital. Le jeune retraité dénonce cette attitude, peu respectueuse du travail des soignants.

Hervé Bougon a également fait un test sérologique, recommandé par le protocole sanitaire, qui lui a valu une facture de 30 euros, également à sa charge. Il s'étonne là aussi que ces examens ne soient pas pris en charge pour le personnel soignant.

Contactée, la direction de l'hôpital de Saint-Lô assure que c'est une erreur et que le soignant n'aura pas à régler cette facture.