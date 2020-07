Fontaine-sous-Préaux. Arbr'en ciel, un parc multi-activités tout près de Rouen

Ouvert tous les jours de 13 heures à 18 heures en juillet et en août, ce parc de loisirs implanté à Préaux offre un large panel d'activités : onze parcours accrobranches, un laser game, un paintball, des combats de sumo, un bubble foot (il s'agit de jouer une partie de football dans des bulles gonflables qui ne laissent dépasser que les jambes des joueurs). Les visiteurs peuvent aussi participer à un escape game de plein air qui mêle chasse au trésor et course d'orientation.