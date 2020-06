Le Havre. Réouverture progressive des piscines dès le 15 juin

La réouverture des centres aquatiques de la communauté urbaine du Havre est prévue progressivement à partir du lundi 15 juin. Pour assurer la sécurité des usagers et des équipes et éviter tout risque de contamination, la réouverture doit en effet être précédée et accompagnée d'un protocole sanitaire strict (nettoyage et désinfection complets des locaux – sols, surfaces, sanitaires, vidange des bassins).

Réouverture d'abord pour les clubs

À partir du lundi 15 juin, la piscine Édouard-Thomas rouvrira pour les trois associations de natation sportive (CNH, ASCH Natation et HAC Triathlon) et à partir du lundi 22 juin, elle pourra accueillir le grand public, tout comme la piscine Mare Rouge. À partir du 1er août, la piscine Mare-Rouge sera fermée, tandis que la piscine de Caucriauville sera ouverte.

Les Bains des Docks refonctionneront à partir du lundi 22 juin, avec une fermeture sur la pause méridienne pour désinfection. L'entrée reste libre sur les créneaux d'ouverture. Les pataugeoires humides et sèche de la zone ludique, les solariums, les saunas, le hammam et le SPA resteront fermés.

Des réouvertures par créneaux

Pour les autres établissements de la communauté urbaine, L'Effet Bleu (Saint-Romain-de-Colbosc) rouvrira à partir du lundi 15 juin, avec une ouverture par créneaux de trois heures, pour permettre la désinfection de l'équipement. Le temps de baignade sera limité à 1 h 30 par personne. La lagune de jeux et les solariums resteront fermés.

Les autres vont rouvrir dès le lundi 22 juin. Belle-Etoile (Montivilliers) sera ouverte par créneaux de deux heures, pour permettre la désinfection de l'équipement. Les entrées dans l'établissement n'auront lieu que pendant les 45 premières minutes de chaque créneau. Le solarium et la pataugeoire resteront fermés. L'AB Sports, piscine et Spa (Criquetot-l'Esneval) ouvrira également par créneaux de deux heures. Il sera possible de réserver en ligne. Les jets, cols-de-cygne, saunas, bains à remous, hammam, bain chaud, salle de relaxation et espaces de massages resteront fermés.

Des travaux à Gd'O et Cours de la République

Concernant le complexe aquatique Gd'O (Gonfreville-l'Orcher), il n'ouvrira ses portes au public que début juillet, en raison de travaux, tout comme la piscine du Cours de la République (Le Havre) qui restera fermée tout l'été (changements des suspentes du faux plafond).