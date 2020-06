Orne. Après le retour des visites, celui des spectacles au Haras du Pin

Le Haras national du Pin, près d'Argentan, est resté fermé au public durant plus de deux mois, "ce qui a causé 200 000 € de préjudice économique", explique Sébastien Leroux, le directeur de l'Établissement public. Pourtant, il a fallu continuer à nourrir et à soigner les chevaux, et à entretenir le domaine de 1 000 hectares. Avec le déconfinement, "tout a dû être repensé avec des visites individuelles, pour éviter la proximité dans les groupes". Un sens unique de visite a été mis en place, avec une carte éditée spécialement. Samedi 13 juin, les spectacles vont reprendre. D'abord sur un manège extérieur, puis dans le manège d'Aure, à l'abri.

Mais le Pin, c'est aussi un domaine de plus de 1 000 ha qui a bien des atouts, alors que les Franciliens rêvent de nature . Ça tombe bien, des voiturettes électriques viennent d'y être livrées. Et des balades seront aussi possibles à partir du 13 juin, à bord d'attelages privatisés pour chaque famille. Enfin, le premier concours hippique professionnel depuis le déconfinement est organisé dans quelques semaines.