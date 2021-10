Le couvent de la Charité transformé un grand ensemble immobilier à Caen

Dessiné par l’architecte Beaufils pour remplacer leur ancien monastère du centre-ville détruit dans les bombardements de la Libération, le bâtiment principal s’était élevé durant l’année 1951. N’ayant plus les moyens de l’entretenir, les religieuses l’ont cédé il y a quelque temps au promoteur Investir Immobilier.

Une résidence senior

Le nouveau propriétaire des lieux a souhaité en garder la structure. "Ce n’est pas toujours facile de réhabiliter de l’ancien, mais ici, les murs et les sols sont solides et suffisamment larges pour le faire", explique Frédéric Alves, directeur de la promotion. Le défi à relever est de taille puisque l’obtention du label Bâtiment basse consommation (BBC) est en jeu. L’édifice se distinguera également par l’aménagement au troisième et dernier étage de bow windows. Au total, 93 logements sont concernés, du T2 d’un minimum de 39 m2, au T4 pouvant aller jusqu’à 90 m2.

Le promoteur entend également aménager un jardin qui reliera le bâtiment rénové à une résidence senior de 135 appartements. L’ensemble sera administré par La Girandière, une société qui assure la gestion de ce type de biens dans une douzaine de villes en France.

Un troisième bâtiment, situé sur la partie nord-est du parc, sera réhabilité par l’association Habitat et Humanisme, pour offrir une dizaine de logements sociaux. Enfin, un quatrième immeuble, neuf celui-là, composé de 31 appartements, viendra compléter cette première tranche, prévue d’être livrée en 2015.

Pratique. Des portes ouvertes sont organisées du vendredi 28 au dimanche 30 septembre, de 10h à 20h, au 323 rue de Falaise à Caen. Site de la Charité.