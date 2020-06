Orne. L'édition 2020 de la fête de la musique est annulée en pays de L'Aigle

"La saison d'été qui débute habituellement par la fête de la musique prend une tout autre tournure pour cette année", expliquent dans un communiqué commun Charlène, Renard maire-adjoint à la culture de L'Aigle, Serge Delavallée, vice-président en charge du tourisme et présence culturelle CDC des pays de L'Aigle, Mathieu Rouvrais, président de l'association Animations village fertois, et Fabrice Gloria, maire de Moulins-la-Marche, qui précisent : "Au vu des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du Covid-19, les rassemblements sont interdits. Par conséquent, face à la situation sanitaire actuelle, et pour la sécurité de chacun, il a été décidé d'annuler les fêtes de la musique organisées par la Ville de L'Aigle, la communauté de communes des pays de L'Aigle et l'association Animations village fertois."

Ainsi, les fêtes de la musique initialement prévues le vendredi 19 juin à la Ferté-Frênel, le samedi 20 juin à Moulins-la-Marche et le dimanche 21 juin à L'Aigle n'auront pas lieu pour cette édition 2020.