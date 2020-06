Le Havre. Bonne nouvelle, le semi-marathon est maintenu au 4 octobre

Le semi-marathon du Havre est maintenu. L'association Marathon de Normandie en a fait l'annonce ce mercredi 10 juin. Elle indique qu'à "ce jour, les conditions se sont nettement améliorées et se révèlent plus propices pour l'organisation de nos épreuves". L'épreuve se tiendra donc le 4 octobre. Le semi-marathon est l'épreuve reine de la journée, mais d'autres courses sont proposées pour permettre à tous les membres d'une famille de participer. Sont programmés un 10 km course, un 10 km marche et une marche sur la distance d'un semi-marathon (réservée à des marcheurs de bon niveau). Les inscriptions sont ouverte.

Si les courses devaient être annulées, les inscriptions seront remboursées.