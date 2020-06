Seine-Maritime. 3 000 bières à écouler d'ici vendredi à l'abbaye de Saint-Wandrille

Les moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Wandrille lancent un appel : ils ont 3 000 bières à écouler d'ici vendredi 12 juin minuit ! En effet, la production ne s'est pas arrêtée pendant le confinement, mais "les ventes ont dégringolé", indiquent la société Divine Box, partenaire de l'opération. "Ils avaient brassé à fond pour honorer la belle saison qui s'annonçait."

Les stocks sont pleins

"Il n'y a plus de place pour stocker et la brasserie tourne donc au ralenti", d'où le lancement de cet appel aux citoyens. Pour relancer la brasserie et aider les moines, une "opération bière" est lancée sur un site internet avec des lots de 12 bières 50 cL (12 ambrées ou bien six ambrées + six blanches), avec livraison à domicile.

Pour rappel, les moines de l'abbaye de Saint-Wandrille produisent leur bière depuis 2016 avec leur propre brasserie, proposant ainsi "la première et seule vraie bière d'abbaye française".

