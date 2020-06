[Podcast]. FOCUS sur la Sainte-Revanche de Clara Luciani

Chaque semaine, Tendance Ouest vous propose de découvrir, à travers le podcast FOCUS, un artiste prometteur, un artiste normand ou encore un artiste qui cartonne sur les plateformes de streaming. Dans ce podcast, il est question de musique, d'univers, d'inspirations, d'artistes au-delà des a priori. Landry Lecarpentier souhaite vous faire découvrir, via ce programme, ces artistes et vous permettre d'avoir un aperçu global de leur musique et de leur carrière.

Cette semaine, Tendance Ouest fait un focus sur la native de Martigues, Clara Luciani. Du groupe La Femme aux Victoires de la musique, découvrez sa carrière étape par étape.