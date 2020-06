Football. SM Caen : Alexis Beka Beka signe son premier contrat pro

Encore inconnu du grand public, Alexis Beka Beka vient de parapher son premier contrat professionnel avec le Stade Malherbe Caen. Âgé de 18 ans et originaire de Paris, le défenseur ou milieu de terrain a fait toutes ses classes chez "les rouges et bleus" depuis l'âge de huit ans avant d'être lancé chez les grands la saison dernière. Le jeune international tricolore a déjà fait six apparitions chez les pros en Ligue 2 et Coupe de France. Il est lié au club normand jusqu'en 2023.

Heureux d'avoir signé mon premier contrat professionnel au sein de mon club formateur le @SMCaen .

Place aux nouveaux objectifs ! 🔴🔵 pic.twitter.com/RwEX4SaHrr — BK 🕺🏽 (@beka_2fois) June 9, 2020