Insolite : la ruée vers l'or... au sud d'Alençon ?

Plusieurs communes, notamment entre Alençon et Le Mans, sont concernées par une demande de permis de recherches minières déposée par une société qui souhaite pouvoir prospecter sur une zone d'environ 200 kmé dans le but de rechercher de l'or, de l'argent, du cuivre, du zinc, et du plomb.

Un permis de recherche de 5 ans pourrait lui être attribué, ce qui, sur le terrain, suscite nombre d'interrogations.

Mais la préfecture de la Sarthe tente de rassurer. "Pour exploiter d'éventuels gisements, l'entreprise devra déposer une nouvelle demande, qui fera l'objet d'enquêtes publiques".