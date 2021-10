Basketball (N1) . Au Caen BC, la raquette est désormais complète

L'effectif 2020-2021 du Caen Basket Calvados affiche désormais presque complet. Le secteur intérieur a en effet accueilli un quatrième et dernier joueur la semaine dernière, en la personne de Séraphin Saumon. À 25 ans, ce poste 4 va vivre à Caen sa troisième expérience dans un club professionnel, après avoir fait montre de son habilité à 3 points du côté de Charleville-Mézières et, plus récemment, sous le maillot du voisin du Havre (N1) où il évoluait depuis deux saisons. Séraphin Saumon est la quatrième recrue cébéciste, après les arrivées de Luidgi Kaporal, Moïse Diamé et Giorgi Korsantia. Le Caen Basket Calvados pourrait bien accueillir dans son effectif une recrue étrangère, ces prochaines semaines.