Football. Fabrice Tardy : "On a fait un recrutement ambitieux"

Fabrice Tardy, le président du FC Rouen, fait le point sur le mercato estival de son club qui évolue en National 2.

Avant de parler futur, parlons passé, quel bilan avez-vous fait de la dernière saison ?

On a fait une première saison en tant que promus tout à fait intéressante, on a été dix fois leader et huit fois coleader avec Chartres. On fait également un bon parcours en Coupe de France, où on élimine notamment une Ligue 1 (Metz). La déception, c'est que la pandémie a stoppé notre élan et, qui sait, aurait peut-être pu aboutir à une première place en championnat, mais ça, personne ne le saura…

Quel impact a eu la crise du Covid sur les finances du club ?

Le club a une gestion qui était saine et équilibrée. Il y aura forcément un impact économique à venir, mais nous essayons de l'atténuer au maximum.

Vous voilà portés vers l'avenir, comment se passe le mercato du FCR ?

On a su garder notre noyau principal de joueurs avec une grande partie des joueurs qui ont prolongé. On a fait un recrutement ambitieux, avec des joueurs de qualité comme Grain, Baltus ou Djoco. Forcément, il y a eu quelques départs, c'est aussi le jeu de l'intersaison.

Comment le club prépare-t-il la saison qui arrive ?

Les joueurs ont été très consciencieux, ils ont suivi un programme individuel chez eux. La reprise sera aux alentours du 15 juillet, la date exacte est encore à déterminer. On va repartir sur les terrains en attendant les mesures complexes sanitaires qu'il faudra adopter.

Espérez-vous un retour des supporters à Diochon pour le début de la saison ?

Bien sûr qu'on l'attend, parce que les supporters sont sevrés de football depuis le 1er mars au FC Rouen, donc ça fait long, on a tous hâte de retrouver le stade et le gardien remplis de Diochon. Maintenant, on attend les mesures qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Est-ce que ce sera à huis clos ? Est-ce qu'il y aura une limite du nombre de spectateurs ? On est dans l'attente d'informations complémentaires auprès de la FFF. C'est la FFF qui va déterminer les dates de reprises du championnat et le ministère des Sports ou l'Etat, la capacité d'accueil dans les stades.