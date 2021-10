Saint-Lô. Règlement de compte à Sundance

Le western divise. Certains lui vouent un culte, d'autres y sont insensibles. À ces derniers, un petit conseil : faites une exception et lisez Jusqu'au Dernier. Le scénario de cette BD est digne des meilleurs westerns et les dessins sont d'une telle réalité qu'on se croirait au Far West. L'action de cette bande dessinée se situe à la fin de l'époque des cow-boys. Les trains vont bientôt prendre la place des hommes pour l'acheminement des vaches d'un point à un autre. L'heure de la retraite a donc sonné pour Russell. Mais, l'assassinat de Bennett, un jeune simplet qu'il a pris sous sa coupe, va tout bouleverser. Russell refusant que ce crime reste impuni.

Jusqu'au Dernier – Félix & Gastine – Éditions Grand Angle.