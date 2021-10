Orne. Déconfinement : retour très progressif en classe dans les lycées

Lundi 8 juin, la plupart des lycées de l'Orne ont rouvert leurs portes, pour réaccueillir progressivement leurs élèves, une semaine après que le gouvernement les a autorisés à le faire.

C'était le cas ce lundi matin, au lycée Alain à Alençon, pour les classes de Terminale. Jeudi 11 juin, ce sera au tour des élèves de Première. Les élèves de Seconde, eux, resteront en cours à distance.

Ecoutez ici le témoignage de Boris, Bastien et Alice. Impossible de lire le son.

Au lycée Mézeray/Gabriel d'Argentan, en enseignement général, pas de reprise pour les Premières ; les Secondes auront des modules le lundi et le jeudi ; en Terminale, seuls les élèves qui ont des difficultés pourront venir, le mardi. En enseignement professionnel : reprise seulement pour les Secondes (le lundi et le jeudi) et les Premières (mardi et vendredi) en CAP1 et en 3PM. Autre exemple au lycée Auguste-Chevalier de Domfront, où la restauration scolaire reprend ce lundi pour les Secondes, qui ont repris les cours depuis le vendredi 5 mai. Élèves de Première et Terminale n'y reprendront pas les cours jusqu'à la fin de cette année scolaire.