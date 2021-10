Calvados. Un 76e anniversaire en comité restreint, sans public ni vétérans

C'est dans un contexte inédit que se sont déroulées les commémorations du 76e anniversaire du Débarquement en Normandie. En raison de la crise sanitaire, le nombre de cérémonies était limité aussi bien en nombre qu'en termes d'accès. À Caen, le matin du 6 juin, une cérémonie en hommage aux victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale s'est tenue sur l'esplanade du Mémorial de Caen en présence uniquement des autorités civiles et militaires. Le public, lui, était invité à suivre la cérémonie par le biais des réseaux sociaux.

"Le public aurait dû participer"

Direction Vierville-sur-Mer et la plage d'Omaha Beach l'après-midi pour l'unique cérémonie officielle, en présence de la secrétaire d'Etat au ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, et des représentants des différents pays alliés. Ils étaient espacés d'un mètre les uns des autres mais ne portaient pas de masque. Ni le public ni les vétérans ne pouvaient y assister, au grand regret de Jean-Marc Lefranc, président du comité du Débarquement. "Les grandes autorités c'est très bien, mais le public et les enfants auraient dû y participer, ça aurait été plus chaleureux." Sans la ferveur habituelle, cette cérémonie était "sobre mais aussi émouvante et forte" pour Geneviève Darrieussecq, qui donne rendez-vous au public l'année prochaine.