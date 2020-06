Alençon. Contre la prolifération, l'ouverture de la chasse aux sangliers anticipée

Comme c'était déjà le cas ces dernières années, pour éviter leur prolifération et tenter de limiter les dégâts qu'ils causent aux cultures, la chasse anticipée au sanglier a été autorisée sur l'ensemble du territoire du département de l'Orne. Dès début juin 2020 et jusqu'à la date officielle d'ouverture de la chasse fin septembre, d'abord "à l'affût", puis à partir de la mi-août "en battues" dans les cultures et après autorisation de la Fédération des chasseurs de l'Orne.