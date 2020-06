Manche. Covid-19 : originaire de Granville, Michel Santier, évêque de Créteil, démissionne

Le Granvillais d'origine et ancien prêtre au diocèse de Coutances Mgr Michel Santier, évêque de Créteil (Val-de-Marne) depuis 13 ans, a demandé à quitter ses fonctions fin 2019. Sa demande a été acceptée par le Pape François selon un communiqué paru ce samedi 6 juin. "Pendant ces 13 années je me suis totalement donné à ma mission en allant à votre rencontre dans vos secteurs pastoraux", rappelle Mgr Michel Santier. Il se dit de plus en plus fatigué et l'air pollué de la région parisienne l'aurait conduit à avoir des difficultés pulmonaires. Touché par le Covid-19, il a été hospitalisé en soins intensifs d'après les informations de nos confrères du Parisien.

Retour en Normandie

"J'étais habitué au grand air de la Normandie et de la Vendée. l'air pollué de la région parisienne ne me convient pas [...]. Les médecins ont diagnostiqué de l'asthme qui a entraîné aussi l'apnée du sommeil", a déclaré celui qui gardera ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque. "Je continuerai à prier le Seigneur depuis la Normandie", a-t-il assuré.