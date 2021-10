Caen. Le château : un déjeuner sous les remparts

En plein cœur de ville, proche des commerces, le château de Caen est l'endroit idéal pour déguster des plats à emporter. Depuis son réaménagement, il est devenu un vrai lieu de détente. Nouveaux bancs, plus de végétation : "Le château est plus agréable et confortable qu'avant. On peut facilement trouver de la place pour se poser et manger", précisent Camille et Carine, qui ont récupéré un Bo Bun juste avant de s'installer sur un des bancs du château. "Quand il fait beau, beaucoup de monde se retrouve ici, surtout sur la pelouse."