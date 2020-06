Caen. Terrasses, fête de la musique, sport… ce qui est prévu au mois de juin

La Ville de Caen se déconfine un peu plus chaque jour. Mardi 2 juin, le maire Joël Bruneau a donné plus de précisions sur ce qui attendait les habitants au mois de juin.

Terrasses

Il sera désormais possible pour les bars et restaurants de mettre des tables et chaises sur les trottoirs ou certaines places de stationnement. "Cela permet de compenser sur l'espace public ce qu'ils perdent à l'intérieur", explique le maire. Sur les quais, là où gravitent de nombreux bars à bières, les Caennais pourront boire un verre le long de l'eau, au niveau de la promenade piétonne. Les autres commerçants, comme les magasins de prêts-à-porter, pourront étendre leurs vêtements à l'extérieur. Sur les marchés, tous sont désormais autorisés à sortir leurs étalages, à condition de respecter l'espacement de 2 mètres.

Culture

Côté culture, les salles de spectacles comme le Zénith, le Cargö ou le théâtre rouvriront en septembre, tout comme le conservatoire et l'Orchestre. Tous les événements culturels prévus jusqu'au 31 août, comme Eclats de rue, sont annulés. Quant à la fête de la musique, il n'y aura pas de spectacle sur la voie publique.

Sport

Enfin, il faudra attendre un peu pour les sports d'intérieur. Les gymnases sont fermés, occupés par les scolaires. Les terrains de sport en herbe ne seront pas ouverts au public avant la deuxième quinzaine d'août. La Patinoire, fermée pour travaux sur le système de réfrigération, est fermée jusqu'à mi-septembre.

En revanche, les espaces sportifs de plein air et terrains synthétiques sont de nouveau accessibles, de manière individuelle.