Ifs : des produits fermiers en ligne

Ce jeune entrepreneur s’est associé avec Patrick Dechaufour, agriculteur, et vient de lancer à Ifs "Des clics fermiers", une enseigne qui propose, en quelques clics sur Internet, de commander des produits fermiers bas-normands grâce aux partenariats qu’elle a contractés avec des maraîchers, dont deux proches de Caen, à Lion-sur-Mer et Fontenay-le-Marmion.

"Nous avons aussi quelques produits de Bretagne, précise Benoît Girard. Ce que nous proposons, c’est un nouveau circuit. Et surtout un prix plus juste pour le producteur". Sur la méthode, rien de compliqué. Le client doit passer sa commande le mardi avant 6h du matin et est livré le jeudi ou le vendredi : "A son domicile, à partir de 50€ d’achat, dans un point relais à partir de 30€. Il est aussi possible de venir retirer ses produits en boutique". "Des clics fermiers" propose aussi de la viande ou des produits laitiers de la région.

Pratique. Rue de la Dronnière à Ifs. Tél. 02.50.08.70.57. Ouvert le lundi de 14h à 19h30, du mardi au samedi de 9h30 à 19h30. www.des-clics-fermiers.com