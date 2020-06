Alençon. Crise économique : "Entrepreneurs, réagissez avant qu'il ne soit trop tard !"

"Entrepreneurs, réagissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard" : c'est l'appel de Jean-Luc Adda, président du tribunal de commerce d'Alençon, alors que vendredi 5 juin, au tribunal de commerce de Paris, la ministre Nicole Belloubet a rencontré les acteurs de la justice commerciale sur la crise économique consécutive au Covid-19.

Ces tribunaux peuvent placer les entreprises en redressement judiciaire pour les aider à passer un cap difficile. "Mais pour l'instant, seules les plus grosses ont pris les devants, mais pas les petites", déplore Jean-Luc Adda. "Beaucoup d'entrepreneurs ont empoché les aides gouvernementales avec seulement une vision à court terme. Mais les aides vont devoir être remboursées et les échéances sociales et fiscales ne sont que reportées, pas annulées". Jean-Luc Adda s'attend à un pic de procédures à partir de septembre, mais il sera peut-être déjà trop tard.

Lorsqu'elles sont prises à temps, les procédures de sauvegarde permettent de sauver 60 % des entreprises en difficulté.