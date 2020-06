Caen. Avec French Toucan, ils se lancent dans la confection de masques

L'initiative est née quelques semaines avant le déconfinement, lorsque les masques se sont avérés nécessaires pour assurer les fameux "gestes barrières". Face à une forte demande, Gwenaël Breton et Florian Descottes ont donc décidé de se lancer dans ce projet de fabrication de "masques barrières" et ont créé la société "French toucan". "Ces masques répondent aux critères fixés par l'Afnor, c'est-à-dire sur la filtrabilité et la respirabilité", explique Gwénaël, à la tête d'une PME spécialisée dans la confection textile de pièces techniques. Les masques sont fabriqués avec des matières françaises et sont confectionnés en Normandie. Il existe trois modèles différents (le masque bécot, le masque fine bouche et le p'tit loup), deux couleurs au choix (bleu et gris), plusieurs tailles (taille enfant et taille adulte) et les prix sont compris entre 10 et 12,50 €. Ils travaillent également en collaboration avec Laurent Cellier, qui a une entreprise de couture : "L'idée était vraiment de créer une marque de A à Z", indique Gwénaël. Masques à commander sur www.frenchtoucan.fr