Grigneuseville. Jardin Agapanthe : une invitation au rêve et à la contemplation

À Grigneuseville, ce jardin privé est né de l'imagination fertile d'un amoureux des jardins, Alexandre Thomas. "Je n'avais pas 15 ans quand j'ai commencé ce jardin dans la propriété familiale. Mes parents m'ont laissé carte blanche et, d'années en années, j'ai conçu le jardin de mes rêves", explique-t-il. Ce parc ne ressemble à aucun autre : "Il n'y a pas de pelouse, c'est un jardin tout en relief, veiné de ruisseaux. Même si je mets un point d'honneur à utiliser les plus belles variétés et choisir des plantes aux formes insolites, je ne cherche pas à présenter une collection botanique, mais plutôt à plonger le spectateur dans une ambiance particulière. Mon jardin fourmille de trésors chinés : vieilles fontaines, mobilier d'extérieur, mais bénéficie aussi de nombreux luminaires et objets d'art pour une mise en beauté nocturne, imaginée par le designer Jean-Philippe Weimer." Pour l'architecte de jardins Alexandre Thomas, Agapanthe reste un terrain de jeu façonné à loisir selon son plaisir. Un plaisir partagé !

Pratique. 0 à 10 € ; gratuit pour le personnel hospitalier. jardin-agapanthe.fr