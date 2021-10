Tendance Confidences. Rencontre avec un jésuite agrégé de physique

François Euvé Impossible de lire le son.

Le phénomène religieux représente-t-il un danger ?

Après des rappels historiques sur le processus de sécularisation dans les sociétés ouest-européennes, sur la laïcité en France et sur la crise de la raison moderne, l'auteur François Euvé souligne que, dans les démocraties libérales, le gouvernement devient de plus en plus une instance gestionnaire d'intérêts contraires.

Religion et paix

Le troisième chapitre, intitulé "Religion et violence", aurait pu s'intituler "Religion et paix", indique l'auteur. François Euvé montre qu'"il est indéniable qu'il existe une action des religions au service de la paix" et que "le thème de la paix est un thème éminemment biblique". Pareillement, au chapitre 4, "L'islam et la violence", pour chercher à comprendre cette complexité de l'islam et la forte influence des courants fondamentalistes dans le monde musulman, l'auteur affirme, que "le lien n'est pas tant entre islam et violence qu'entre fondamentalisme et violence".

Le dialogue comme une chance.

Dans cet essai, l'auteur propose, avec pondération, de nombreuses réflexions stimulantes sur une problématique complexe et d'une brûlante actualité. Sans nier la relation existante entre religion et violence, il insiste sur le fait que les grandes religions historiques ont, surtout à l'époque récente, montré leur capacité à entrer en dialogue et que ce dialogue entre les religions peut aider à se libérer de la violence.