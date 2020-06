Calvados. Près d'une semaine de travaux sur la RN 13, dans le sens Caen-Bayeux

Des travaux vont être réalisés sur la RN 13, du mercredi 8 au dimanche 12 juin, sur les communes de Nonant et de Saint-Martin-des-Entrées pour renouveler la couche de roulement. Ces travaux seront localisés entre l'échangeur "D158b-Loucelles" et l'échangeur n°36 "Bayeux-Arromanches", dans le sens Caen-Bayeux. La circulation sera basculée sur le sens opposé jour et nuit, mais la bretelle de sortie de l'échangeur n°36 "Bayeux-Arromanches" dans le sens Caen-Bayeux restera ouverte.

Pour éviter d'importants bouchons, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest, qui s'occupe des travaux, invite les automobilistes à privilégier l'A 84 et la RN 174 ou bien le réseau départemental.