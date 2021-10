Cadeaux. Gagnez vos guides Petit Futé Normandie 2020 avec Tendance Ouest

Jouez avec Tendance Ouest et gagnez votre exemplaire du Petit Futé Normandie 2020. Faites l'inventaire de toutes les bonnes adresses et bonnes idées sorties près de chez vous et rattrapez le temps perdu !

La Normandie, c'est le cidre, le camembert et beaucoup plus que cela ! Au nord-ouest de la France, sur les bords de la Manche, c'est un patchwork vert et bleu, avec 600 km de côtes et une campagne bucolique et humide, riche en monuments, traditions et savoir-faire, dont plusieurs sont classés ou inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. La Normandie est la première région productrice d'huîtres, de moules, de bulots et de coquilles Saint-Jacques. On y vient pour s'en régaler, mais aussi pratiquer le cyclisme et l'équitation, randonner ou suivre un pèlerinage, profiter des plaisirs balnéaires, relier des sites médiévaux et des marches historiques, sans oublier de se recueillir sur les plages du Débarquement…

La Normandie abrite des sites classés parmi les plus beaux villages de France, des stations thermales, des parcs naturels régionaux et des villes prestigieuses. Parmi les fleurons de la destination : Rouen, le Mont Saint-Michel, Honfleur et Deauville, Le Havre, Etretat, Giverny, Caen, Bayeux, le Haras du Pin… L'arrière-pays, avec son bocage et ses châteaux, Bagnoles-de-l'Orne, ville thermale Belle Epoque, la Petite Cité de Caractère de Saint-Céneri-le-Gerei ou Sées la magnifique, décline une diversité réjouissante. Irez-vous cueillir des myrtilles ou des champignons, visiter un centre-bourg médiéval ou pêcher en eaux vives ? Le potentiel de cette destination touristique que l'on moque gentiment pour son mauvais temps est sans fin ! Et pour vous y retrouver, votre guide touristique sera bien utile.

