Calvados. Nouvelles têtes dans les paroisses à la rentrée

Le diocèse de Bayeux-Lisieux connaîtra plusieurs changements, à partir du 1er septembre. Au centre de Caen, le père Emmanuel Geffray est nommé curé de la paroisse Sainte-Trinité. Le père Laurent Berthout rejoint la paroisse Sainte-Marie des Portes de la Mer, qui comprend Hérouville-Saint-Clair, Blainville et le nord-est de Caen. Il conserve ses autres fonctions. Dans sa paroisse d'arrivée il remplace le père Laurent Lair, nommé sur la paroisse Saint-Regnobert de la Côte de Nacre, qui comprend sept communes autour de Douvres-la-Délivrande. Des affectations prévues pour six ans.

Des prêtres africains vont également rejoindre le pays caennais. Ainsi, le père Isaïe Nkurunziza, né au Rwanda et prêtre à Bayeux, rejoint la paroisse Saint-Régnobert de la Côte de Nacre et devient modérateur de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Plaine, au nord de Caen, pour un an renouvelable. Le Togolais Ernest Kpoga est nommé prêtre coopérateur des paroisses Saint François de Sales et Sainte Trinité de Caen pour trois ans.

Le père Jean Camus devient aumônier des Petites Sœurs des Pauvres, à Caen.

Le père Michel Meneau, affecté jusqu'ici sur la côte de Nacre et sur Mathieu, rejoint une communauté eudiste de la Haute-Vienne.

Le père Hubert Mouton, recteur du sanctuaire Saint-Jean Eudes, retrouve la région parisienne dont il est originaire, pour sa retraite.