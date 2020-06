Flers. Crise économique : la demande d'aide alimentaire explose

Une réunion s'est tenue jeudi 4 juin entre le gouvernement et les syndicats pour relancer l'économie alors que plus de huit millions de Français sont toujours au chômage partiel, plus de trois semaines après le début du déconfinement.

Par exemple, à Flers, le Centre communal d'action sociale, les Restos du Cœur et Solidarité-Bocage ont dû se mobiliser ensemble, pour faire face à l'explosion de la demande. "30 000 repas ont été distribués en deux mois dans nos locaux", souligne Bruno Asselot, le président de Solidarité-Bocage. 35 tonnes de produits ont été distribuées lors de 17 permanences à 140 familles chaque mardi et autant le vendredi, soit 500 personnes (sur 15 000 habitants). La majorité habite la ville de Flers "Ça a fortement augmenté et ça augmente encore, témoigne Bruno Asselot, avec beaucoup de nouveaux venus. On voit des gens réellement en difficulté, qui s'inquiètent pour leur avenir." A Flers, ces association d'entraide vont s'organiser pour maintenir des distributions de nourriture tout au long de l'été.