Pays de Caux. Zoom sur les listes en lice au Havre, à Fécamp et à Bolbec

Si, dans la très grande majorité des cas, le maire de votre commune a été élu dès le premier tour des élections municipales 2020, certaines villes vont devoir organiser un second tour. C'est le cas pour Le Havre, Fécamp et Bolbec. Tour d'horizon des candidats en lice.

Le Havre

Dans la ville du Premier ministre, sept listes se sont présentées au premier tour mais seules deux peuvent se maintenir. Édouard Philippe a obtenu 43,59 % des voix (lui qui avait été réélu dès le premier tour en 2014) et Jean-Paul Lecoq (communiste mais à la tête d'une liste citoyenne) a obtenu 35,87 % des voix. Tous les autres candidats ont fait moins de 10 %. Le second tour s'annonce incertain. Édouard Philippe doit faire face à des critiques à l'échelle nationale et Jean-Paul Lecoq n'a pas réussi la fusion avec la liste des écologistes et des socialistes menée par Alexis Deck. Pour autant, Mathieu Brasse, le chef de file des socialistes au Havre, a apporté son soutien à Jean-Paul Lecoq.

Fécamp

Dans la cité des terre-neuvas, le second tour de ces municipales s'annonce très serré. Marie-Agnès Poussier-Winsback, la maire actuelle, a manqué de peu sa réélection au premier tour (49,67 % des voix). Elle affrontait deux listes de gauche : celle de Patrick Jeanne (union de la gauche avec 44,01 % des voix) et celle de Stéphane Talbot (collectif de citoyens avec 6,31 % des voies). Patrick Jeanne (maire de 1998 à 2014) fait un retour remarqué. Il y a fort à parier que le gagnant du second tour s'impose de quelques voix, avec un écart très faible.

Bolbec

On prend les mêmes et on recommence. Le premier tour des municipales n'a pas réussi à départager les candidats. Seul Christophe Doré (soutenu par Dominique Métot, le maire sortant) tire son épingle du jeu avec 44,06 % des voix. Les autres candidats sont tous en position de se maintenir : Douglas Potier (droite) avec 19,62 % des voix, Jean-Marc Orain (gauche) avec 13,94 % des voix, Rachid Chébli (gauche) avec 11,25 % des voix et Xavier Darrouzet (sans étiquette) avec 11,12 % des voix. Malgré des tentatives de rapprochement, aucune union n'a été possible. Au grand désespoir de Douglas Potier. Les cinq candidats vont donc se représenter devant les électeurs le 28 juin. La liste qui arrivera en tête obtiendra la majorité absolue au conseil municipal.

