[Podcast]. Les comptes de Malherbe, dérives et dossiers chauds du foot normand ! 

Bienvenue dans votre Club foot hebdomadaire du jeudi 4 juin. De la Ligue 2 aux championnats amateurs, on a du nouveau chaque semaine en Normandie avec notamment le Stade Malherbe Caen bientôt devant le gendarme financier du foot français, les dérives qui continuent dans les niveaux fédéraux et la Ligue qui a tranché sur ses championnats, qui va trancher sur les finances des clubs et qui voit venir de nombreux recours. Pour évoquer tous ses sujets chauds du football dans notre région, Jérôme Bouchacourt (Foot Amateur), Mathieu Billeaud (Foot Normand) et Johann " Coach " Gallon autour de Sylvain Letouzé.

