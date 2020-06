Musique. Le retour de Stromae, ce sera pour cet été, avec Julian Perretta

Comme nous vous l'avions évoqué en janvier dernier, le retour de Stromae se fait de plus en plus sentir. Désormais, plus de place aux doutes, le Belge sera bien de retour cet été, en août. Nous ne parlons pas encore de concert ou de la sortie d'un single, mais déjà d'une apparition sonore, par l'intermédiaire du troisième album de l'Anglais Julian Perretta. La réponse tant attendue nous est parvenue lors d'une série de questions/réponses organisée par Julian Perretta en "stories" sur son compte Instagram. Après les cartons de Papaoutai, Tous les mêmes ou même Formidable et sept ans après le succès de son album Racine Carré, Stromae marquera peut-être cet été pas comme les autres.

Julian Perretta a lâché sur son compte Instagram l'info que de nombreux fans attendaient. - Tom