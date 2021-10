[Carte interactive] Agglo de Rouen. Les piscines n'ont pas encore sorti la tête de l'eau

Savez-vous quand la piscine d'Elbeuf va rouvrir ? Est-ce que la piscine de l'Ile Lacroix est ouverte ? Sur les réseaux sociaux, ce genre de questions se multiplie depuis les annonces sur le déconfinement du Premier ministre Édouard Philippe. En effet, depuis le mardi 2 juin, les bassins sont autorisés à accueillir les nageurs. Mais au niveau des sites internet, des pages Facebook ou des appels en mairie, depuis, c'est silence radio.

Protocole sanitaire et problèmes de personnel

Il faut dire que les protocoles sanitaires à appliquer sont difficiles à mettre en place. Au point que certaines petites structures s'interrogent sur les bienfaits d'une réouverture. "On n'est pas sûr car on serait limité à huit personnes par créneau à peu près", explique-t-on par exemple au service des sports de Darnétal.

À Oissel, c'est la question du nettoyage permanent des locaux qui pose problème à Anthony Boucher, le directeur du service des sports : "Il faut voir les moyens humains qu'il faut déployer pour respecter les mesures, il faut notamment plus d'agents d'entretien." Le personnel, c'est aussi ce qui pousse Dominique Gambier à maintenir sa piscine fermée : "Pour l'instant, ça n'est pas notre priorité car nous avons fait le choix le redéployer ces quatre personnes dans les écoles", explique le maire de Déville-lès-Rouen, qui envisage une reprise à la mi-juillet pour des activités, mais pas pour le grand public.

Rouen, chef de file pour la réouverture ?

Ainsi, pour la plupart des 18 piscines que compte l'agglomération de Rouen, la date de réouverture a été repoussée à la fin du mois de juin, le temps de préparer un protocole sanitaire et d'adapter les piscines, mais aussi de faire valider le processus par les autorités compétentes. Pour le moment, ce sont les trois centres aquatiques que compte la ville de Rouen qui offrent le plus de certitudes. "On part sur une ouverture au plus tard le 15 juin, confie Kader Chékhémani, adjoint au maire en charge des sports. Ça peut encore évoluer, mais uniquement dans le bon sens, donc un peu avant." Pour ce faire, la mairie a maintenu ses agents mobilisés pendant la période du confinement, notamment "pour faire fonctionner les tuyaux et donc éviter une contamination par la salmonelle".

Si elles sont les seules à rouvrir, au moins dans un premier temps, les piscines de Rouen pourraient donc être rapidement prises d'assaut par les nageurs et les habitants en quête d'un peu de fraîcheur.

Légende de la carte :

En vert : les piscines qui ont déjà rouvert leurs portes

En orange : les piscines fermées, mais dont la date d'ouverture est prévue

En rouge : les piscines encore fermées et dont la date d'ouverture n'est pas programmée.