Honfleur. Le chef doublement étoilé Alexandre Bourdas arrête la gastronomie

Alexandre Bourdas, le chef du restaurant le SaQuaNa doublement étoilé à Honfleur, a décidé d'abandonner la cuisine gastronomique qu'il a toujours faite. "Je ne me voyais pas rester dans l'offre haute gamme alors que tout le monde va être touché par cette crise. Il fallait s'adapter et proposer quelque chose de plus accessible." Ouvert en 2006, le restaurant avait déjà ses deux étoiles en 2010. "Avant que le Covid-19 n'arrive, on avait une vitesse de croisière qui nous convenait, une équipe formidable, beaucoup de clients. Mais au moment de la crise, je me suis dit qu'il était temps de proposer quelque chose de plus en adéquation avec la société d'aujourd'hui." Pour son nouveau concept, Alexandre Bourdas ne veut pas trop en dévoiler, mais "ce sera un bilan de trente ans de gastronomie. Nous mettrons toute l'expérience que nous avons acquise au service d'une offre plus accessible et simple." Le chef proposera des sushis, qu'il a lancés en vente à emporter pendant le confinement, ainsi que des pâtisseries. Ce nouveau concept devrait se lancer mi-août.