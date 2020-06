Caen-la-Mer. Le stade nautique et la piscine d'Hérouville ouvertes pour l'été

Le gouvernement a autorisé la réouverture des piscines à partir du mardi 2 juin. À Caen et dans l'agglomération, il faudra encore patienter pour faire ses longueurs.

Réouverture du stade nautique le 22 juin

Seules deux piscines vont rouvrir leurs bassins pour la période estivale. Celle d'Hérouville Montmorency sera encore fermée en juin, pour travaux au plafond. En revanche, le stade nautique Eugène-Maës devrait rouvrir le lundi 22 juin. "On a profité du confinement pour faire la vidange, indique Joël Bruneau, président de Caen-la-Mer. On attend le retour du protocole d'expérimentation lancé dans les autres piscines en France pour savoir dans quelles conditions on va pouvoir rouvrir." Des précisions seront données le lundi 15 juin.

Concernant les piscines du Chemin-Vert et de la Grâce de Dieu, elles restent fermées jusqu'à septembre. La Ville précise que le recrutement des saisonniers n'a pas pu avoir lieu pendant le confinement. "Nos équipes sont concentrées sur le stade nautique et Hérouville, les deux seules ouvertes pour la période estivale", précise le président de Caen-la-Mer.