Seine-Maritime. Emploi des jeunes : deux ministres en déplacement

L'emploi des jeunes, et plus encore dans les quartiers prioritaires, est fragilisé en temps de crise. Alors que le président de la République doit faire des annonces de soutien à l'apprentissage dans la semaine, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et le ministre en charge de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, étaient à Rouen et Elbeuf le mardi 2 juin, pour un déplacement consacré à l'insertion professionnelle des plus jeunes. En préfecture, ils ont participé à une réunion avec les acteurs du monde économique en Normandie. "Dans le contexte économique difficile, beaucoup d'entreprises, qui d'habitude forment beaucoup, se retrouvent en difficulté, constate la ministre. Nous annoncerons des mesures pour les entreprises qui font le pari des jeunes. L'État a soutenu massivement les entreprises depuis trois mois, on leur demande désormais de soutenir les jeunes."

Soutien aux jobs d'été

Crédit d'impôt, renforcement de dispositifs existants… Plusieurs pistes sont envisagées pour porter l'élan de l'apprentissage. En 2019, le nombre d'apprentis a bondi de 16 % dans le pays.

D'autres initiatives devraient être précisées à court terme pour favoriser les jobs d'été et les emplois saisonniers.