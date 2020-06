Seine-Maritime. Les aides à domicile, les oubliés de la crise sanitaire ?

Même si nous débutons la phase 2 du déconfinement, l'épidémie de Covid-19 n'est pas tout à fait terminée. Les soignants restent vigilants. Parmi ces soignants, certains ont été moins médiatisés que d'autres : les auxiliaires de vie à domicile. Pourtant ils ont toujours été sur le front pour continuer à intervenir aux domiciles de personnes âgées et en situation de handicap.

En Seine-Maritime, l'association Amapa propose du service à la personne sur les secteurs du Havre et de Rouen. Elle embauche 700 personnes (250 sur Le Havre et 450 sur Rouen). Elles ont toutes été mobilisées lors du confinement pour poursuivre les visites des 800 bénéficiaires de l'agence de Harfleur et les 1 400 de l'agence de Rouen.

Le manque de reconnaissance a marqué l'ensemble du personnel. Lui qui a dû s'adapter aux nouvelles règles sanitaires avec port du masque, de gants et de surblouses. Un regret : que le secteur des aides à domicile ne bénéficie pas de primes comme dans les hôpitaux ou les EHPAD.