Caligny. Dix personnes impliquées dans un accident de la circulation 

L'alerte a été donnée à 19h42 et les pompiers de l'Orne sont intervenus dans la foulée, mobilisant les effectifs des centres de secours de Flers, Condé en Normandie et Tinchebray pour porter secours à dix personnes impliquées dans un accident de la voie publique entre une moto et deux véhicules légers à Caligny au lieu-dit la main guère.

Le bilan de l'accident fait état d'un blessé grave, le pilote de la moto âgé de 57 ans qui a été médicalisé et conduit vers l'hôpital de Flers. Une fillette de 3 ans, une adolescente de 14 ans et une femme de 38 ans ont également été transportées vers l'hôpital de Flers, seulement légèrement atteintes.

Les six autres personnes impliquées ont été auscultées sur les lieux de l'accident et sont ensuite rentrées chez elles. Pas moins de cinq véhicules et treize sapeurs pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.