Rouen. La Région lance un prêt à taux zéro pour soutenir les entreprises

La Région Normandie a lancé vendredi 29 mai, avec la Banque des Territoires, un fonds d'urgence, "Impulsion Relance +" pour aider financièrement les associations, artisans-commerçants, TPE industrielles, acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire ou les filières de l'économie normande (tourisme, filière équine, horticulture, pêche), touchées par la crise sanitaire.

Objectif : "soutenir les TPE de 3 à 10 salariés et les associations de moins de 20 salariés, sous forme de prêts à taux 0," et ce, "par un apport direct en trésorerie pouvant atteindre 15 000 euros pour les entreprises et 30 000 euros pour les associations."

La demande de prêt sera ouverte dès mardi 2 juin sur la plateforme dédiée.