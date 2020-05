Sallenelles. La Maison de la nature et de l'estuaire denouveau ouverte

La Maison de la nature et de l'estuaire, située à Sallenelles, entre Ouistreham et Cabourg, a rouvert ses portes le mardi 26 mai. Cet espace naturel et protégé de 1000 hectares est animé par le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) de la Vallée de l'Orne.

Toute la partie boutique et musée est accessible. Les visiteurs peuvent d'ores et déjà (re) découvrir l'espace de centre d'interprétation, qui explique ce milieu naturel et riche. Ils peuvent également observer l'exposition temporaire "Marchez dedans ça porte bonheur" sur les traces et indices de la faune sauvage locale.

Gestes protecteurs et distanciation physique

Des mesures ont été prises pour sécuriser au mieux le public. Le nombre de personnes par espace est jaugé et contrôlé : la salle d'exposition permanente peut accueillir 12 personnes. Les gestes barrières sont également appliqués et un sens de visite avec marquage au sol doit être respecté.