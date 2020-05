Yvetot. Un homme meurt en pleine rue après avoir fait un malaise

C'est le journal Le Courrier Cauchois, qui dévoile l'information. Ce samedi 30 mai, vers 8h30, un homme âgé de 57 ans a fait un malaise à Yvetot (Seine-Maritime). Le drame s'est produit à quelques mètres du marché au croisement de la rue Pasteur et de la rue Edmond-Labbé. Rapidement déployés sur place, gendarmes et sapeurs-pompiers ont tenté de venir en aide au quinquagénaire. Malgré les soins prodigués, l'homme a été déclaré mort quelques minutes plus tard.