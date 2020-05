Rives-en-Seine. Deux gendarmes blessés lors d'un contrôle routier

Jeudi 28 mai 2020, vers 22 h 30, une patrouille de gendarmerie, en place sur la commune de Rives-en-Seine (Seine-Maritime), procède à un simple contrôle routier, comme le rapporte le journal Le Courrier Cauchois. L'opération, banale, dégénère toutefois après le contrôle d'une BMW, occupée par trois individus. Le test d'alcoolémie, réalisé sur le conducteur, s'avère positif. Cela semble ne pas plaire à l'un des deux passagers. Le jeune homme, un habitant de la commune, sort alors du véhicule et assène deux coups de tête à deux militaires. Interpellé dans la foulée, grâce à l'intervention des renforts et à la coopération du conducteur, l'agresseur, dépisté positif avec un taux de 0,65 mg par litre d'air expiré, a été placé en garde à vue pour coups, blessures et outrages sur des agents des forces de l'ordre. Les militaires, pour leur part, ont été transportés au Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine de Lillebonne pour procéder à des examens médicaux complémentaires. Trois et cinq jours d'ITT leur ont été respectivement attribués.