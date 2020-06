Caen. Family Sphere rouvre, mais change d'adresse

Auparavant installée place Saint-Sauveur, la société Family Sphere a ouvert ses portes au 143 rue Saint-Jean le lundi 18 mai. Elle est spécialisée dans "la garde d'enfants à domicile, la garde partagée et l'aide aux devoirs", précise Dominique Breton, le gérant. Elle recrute des nounous en CDI ou en temps partiel. Concernant le fonctionnement, "les parents nous contactent et nous établissons un devis personnalisé, en fonction de l'âge des enfants et de la demande", indique-t-il. L'établissement est ouvert du lundi au vendredi.