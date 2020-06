Basket, N1 féminine. Morgan Debrosse, coach du CD Ifs : "Je veux du basket champagne, qu'on s'éclate sur le terrain !"

L'entraîneur du CB Ifs a passé un confinement productif.

Morgan, vous avez été particulièrement actif pendant le confinement...

"J'ai pu finaliser ma formation pour un diplôme d'entraîneur qui peut m'ouvrir plein de portes. Je vais passer l'examen en ce début de mois de juin. La période qu'on a vécue m'a permis de mettre un gros coup de collier, c'était très intéressant. J'ai pu renforcer mes connaissances en basket et commencer à bâtir la future équipe : comment recruter, qui recruter ?"

Vous avez prolongé des jeunes joueuses déjà expérimentées, vos trois recrues sont aussi très jeunes... c'était votre volonté

d'opérer ce virage ?

"Oui, le pari de la jeunesse, c'est dans l'ADN du CB Ifs. J'ai réussi à garder des filles qui peuvent passer cadres. Les cinq que je garde, malgré leur jeunesse, commencent à avoir une vraie expérience de la Nationale 1. Julie Plouhinec n'a que 21 ans et pourtant, elle va enchaîner sa 5e saison à ce niveau. Là, je ramène encore de la jeunesse et ces nouvelles joueuses ont le potentiel pour s'intégrer dans la philosophie que je veux mettre en place."

A quoi peut-on s'attendre la saison prochaine en termes d'évolutions sur le parquet d'Obric ?

"On gardera la même philosophie. On a des jeunes, on a donc un manque d'expérience qui sera contrebalancé par notre énergie. On sera toujours au-dessus de l'intensité des standards de la NF1. Qui dit jeunesse, dit récupération plus rapide. Je veux ce que j'appelle du bordel organisé', je veux du basket champagne, que les gens prennent du plaisir et qu'on s'éclate sur le terrain !"