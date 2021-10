Caen. "C'est un concept qu'on voit dans les films" : le Drive-in fait des adeptes

Mauvaises nouvelles pour les cinéphiles, les salles obscures ne rouvriront pas avant le lundi 22 juin. En attendant, une alternative est proposée à Caen, par le cinéma LUX : le Drive-in. Tout droit débarqué des États-Unis, ce concept de regarder un film depuis sa voiture a séduit les Caennais : "Le cinéma nous manquait et ce petit côté vintage et vraiment cool", indique Faustine, Lise et Marion, venues dans la même voiture pour assister à la première séance sur le parking du parc des expositions. "C'est vraiment le genre de choses que l'on voit dans les films et on se dit que si ça existait, on le ferait. Alors comme ça existe, on y va !", concluent-elles. Lors de la première séance de Drive-in, faute de salle, c'est le parking qui était plein, avec 150 véhicules stationnés. "Après un confinement compliqué, j'ai invité la demoiselle pour passer un moment sympathique", explique Noah qui est venue avec une amie. En attendant la réouverture des salles, le Drive-in continu. Le vendredi 5 juin, le film J'ai perdu mon corps sera diffusé, le lendemain ce sera A couteaux tirés.