Rouen. L'inattendue, boutique de créateurs normands

Ils sont six à être représentés dans la boutique L'inattendue, au 85 rue Ecuyère à Rouen : Baptyste et ses créations de montres, Lulu fabrik pour de la couture personnalisée, Oh mon sac pour les accessoires de maroquinerie, Tri-cyclette qui propose du recyclage de chambres à air pour des objets étonnants, Cœur de bulles normandes avec les savons de Philippe, présent pour assurer la permanence ce jour-là. Vient s'y ajouter un invité chaque mois. En juin : Ditalux, pour des chapeaux et accessoires d'inspiration rétro.