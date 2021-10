Municipales. Après l'abandon de Louvel, un duel pour le second tour à Rouen

Bien malin celui qui aurait pu établir un tel pronostic en début d'année. Le second tour des municipales à Rouen verra s'opposer le dimanche 28 juin le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol à Jean-François Bures, le chef de file de l'actuelle opposition municipale. Le coup de théâtre est venu de Jean-Louis Louvel, l'entrepreneur nouveau venu en politique. Le patron de PGS et Paris Normandie, arrivé troisième au premier tour a finalement retiré sa candidature pour le second pour "œuvrer à la relance de notre territoire par la mise en œuvre d'une économie responsable". Une décision qui a été plutôt très mal accueillie dans sa propre équipe, qui n'avait visiblement pas été consultée. "Je suis déçu de sa réaction et j'ai du mal à la comprendre, explique Patrick Chabert, candidat en 2014 pour le centre et qui a rejoint rapidement l'entrepreneur. Pour tous les colistiers, c'est très dur." Même remarque pour Robert Picard, centriste qui a brigué l'investiture en Marche avec Marine Caron avant de rejoindre Jean-Louis Louvel. "C'est une décision qui lui est personnelle. Il a estimé que la dynamique de rassemblement ne s'est pas mise en œuvre", explique-t-il. Dans les instances du parti Les Républicains, qui a préféré soutenir Jean-Louis Louvel que Jean-François Bures, son candidat en 2014, la colère est moins mesurée. "Je n'ai jamais vu ça en 25 ans de politique, s'exclame Françoise Guégot, secrétaire départemental du parti. C'est complètement surréaliste, on n'abandonne pas 55 personnes comme ça sans discussion !" Ce retrait fait bien sûr les affaires de Jean-François Bures, que Jean-Louis Louvel appelle à soutenir. Déjà rejoint par Marine Caron, la centriste, il doit maintenant composer sa liste de 55 personnes à partir de trois listes du premier tour. "Il y a dans l'équipe de Jean-Louis Louvel des talents avec lesquels je peux travailler", a-t-il indiqué, précisant malgré tout qu'il sera "sans concession sur l'essentiel des idées qu'il a portées".

Union de la gauche et des écologistes

En face, le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol ne fait pas de commentaires sur le retrait de Jean-Louis Louvel. L'union avec les écologistes menés par Jean-Michel Bérégovoy a été conclue rapidement après le premier tour. Ceux de cette liste Réenchantons Rouen s'assureraient 19 élus sur 43 en cas de victoire. Les autres candidats au premier tour de cette élection n'ont pas apporté de soutien clair et ne donnent aucune consigne de vote. Le dépôt des listes pour le second tour est fixé maximum au mardi 2 juin. Sauf nouvelle surprise, il s'agira donc d'un duel.