Recette. Tarte aux fraises et au thym citron

Pour 8 à 10 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson 20 à 25 minutes (th. 6-7, 200°C)

Ingrédients

Pâte

250 g de farine

125 g de beurre + 20 g pour la tourtière

Une pincée de sel, 30 g de sucre en poudre

Un sachet de sucre vanillé, 2 jaunes d'œufs

Une branche de thym citron bien frais

Garniture

500 g de fraises très parfumées

20 cl de lait, 10 cl de crème fraîche

Une gousse de vanille

2 branches de thym citron bien frais

2 jaunes d'œufs, 60 g de sucre en poudre

50 g de farine, 30 g de beurre

4 cuillères à soupe de gelée de groseilles

Une cuillère à soupe de kirsch

Une cuillère à soupe de sucre glace

Préparer la pâte : dans un saladier, mettre la farine, le sel, le sucre en poudre, le sucre vanillé, le beurre coupé en très petits morceaux, les jaunes d'œufs et le thym effeuillé. Amalgamer sans trop travailler la pâte en incorporant 5 cuillères à soupe d'eau froide. Rouler en boule et laisser reposer une heure au réfrigérateur.

Pendant ce temps, verser le lait et la crème fraîche liquide dans une casserole, ajouter la gousse de vanille fendue en deux et bien raclée et porter à frémissement. Retirez du feu aussitôt, ajouter une branche de thym citron et laisser infuser.

Préchauffer le four.

Abaisser la pâte au rouleau sur une épaisseur de 3 mm et en garnir une tourtière beurrée. Piquer le fond avec une fourchette. Précuire le fond de tarte 20 à 25 minutes jusqu'à ce que la croûte soit cuite et colorée.

Pendant ce temps, préparer la crème pâtissière : dans une terrine, fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporer la farine en pluie, puis délayer avec le lait tamisé. Verser la crème dans une casserole et la faire épaissir sur feu doux. Hors du feu, incorporer le beurre. Étaler la crème pâtissière sur le fond de tarte. Recouvrir avec les fraises en les enfonçant légèrement.

Mettre la gelée de groseilles dans une petite casserole avec le kirsch. Ajouter la dernière branche de thym citron effeuillée et laisser liquéfier sur feu doux. Verser à la surface de la tarte. Au moment de servir, saupoudrer de sucre glace.